Ceny ropy w USA rosną po środowym spadku

Niepokój o sytuację na Bliskim Wschodzie

Inwestorzy z niepokojem śledzą doniesienia o wzroście napięcia w konflikcie na Bliskim Wschodzie i oceniają perspektywy popytu na rynkach ropy w 2025 r. Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który zakończył w środę wizytę w Izraelu, wezwał do wykorzystania szansy na strategiczny sukces na Bliskim Wschodzie, jaką stworzyło osłabienie potencjału Hamasu. W ocenie Blinkena takim sukcesem byłoby rozwiązanie konfliktu w Strefie Gazy i normalizacja relacji Izraela z Arabią Saudyjską. Amerykański dyplomata wezwał Izrael do starań o uniknięcie "poważniejszej eskalacji" w związku z planowaną odpowiedzią na irański atak rakietowy sprzed trzech tygodni. Z kolei w Arabii Saudyjskiej, gdzie Blinken udał się z Izraela, przeprowadził on rozmowy z następcą tronu Mohammedem bin Salmanem o wysiłkach zmierzających do osiągnięcia zawieszenia broni w Strefie Gazy i w Libanie.