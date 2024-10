Analitycy e-petrol podali w piątek, że w przypadku benzyny 95-oktanowej najczęściej ceny będą mieścić się w zakresie 5,96-6,07 zł/l , a w przypadku oleju napędowego większość stacji będzie mieć ceny między 5,99 i 6,10 zł/l . Z kolei w cenach benzyny 98-oktanowej spodziewany przedział cen to 6,67-6,79 zł/l.

Ceny paliw na stacjach

"Dla autogazu niestety możliwe są dalsze wyraźne podwyżki - to paliwo średnio kosztować może 2,97-3,04 zł/l " - przekazali. Zauważyli, że autogaz jest coraz droższy w hurcie i zapewne ta tendencja będzie trwała, zważywszy na coraz mniejszy napływ taniego LPG z Rosji . Na razie jednak, LPG jest wciąż opłacalne w stosunku do paliw tradycyjnych i ta relacja cenowa powinna się jeszcze utrzymać.

Analitycy poinformowali, że mijający tydzień to okres obniżania się cen hurtowych w krajowych rafineriach. Bardziej dynamiczna przecena dotyczy olejów opałowego i napędowego. Pierwsze z tych paliw taniało, wobec poziomów z minionego weekendu, o 98 zł do poziomu 3495 zł/m sześc. O ponad 100 zł potaniał także diesel - aktualnie wyceniany na 4737 zł/m sześc. Benzyny natomiast tanieją o 43 zł - odmiana 98-oktanowa kosztuje obecnie 5160 zł/m sześc., a Pb95 aktualnie sprzedawana jest za 4646 zł/m sześc.

"Dużo będzie jednak zależało od polityki OPEC+"

Z kolei według analityków Refleksu podwyżki cen paliw na stacjach powinny w nadchodzącym tygodniu wyhamować ze względu na ostatnie korekty cen na rynku hurtowym. "Jednak mimo, że ceny hurtowe są niższe niż w ubiegły piątek, to bardziej prawdopodobna jest stabilizacja cen detalicznych przez co najmniej kilka najbliższych dni niż spadki" - zaznaczyli w piątek analitycy.

Zwrócili uwagę, że średnie ceny benzyny Pb 95 i diesla znajdują się ponownie na poziomie powyżej 6 zł/l, a autogazu na poziomie 3 zł/l. "O ile do cen benzyny 95 i diesla na poziomie powyżej 6 zł/l byliśmy przyzwyczajeni, to do cen autogazu na poziomie 3 zł/l musimy się ponownie przyzwyczaić. Po raz ostatni średnią cenę autogazu na poziomie 3 zł/l i powyżej notowaliśmy na przełomie listopada i grudnia 2023 r." - zauważyli analitycy.