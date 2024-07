Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Stawki OC w górę

Kary za brak OC

"To jest bankructwo tego człowieka"

Gdy nasze auto nie ma OC, to sami musimy też zapłacić za naprawę innego, które uszkodziliśmy. A gdy w wypadku ucierpią ludzie, to odszkodowanie możemy im płacić do końca życia. Jak na przykład niechlubny rekordzista.

- Dwa miliony musi oddać z własnej kieszeni. De facto oznacza to bankructwo. To jest bankructwo tego człowieka i długi do końca życia, ale uwaga, długi również jego rodziny, bliskich. Bo my sięgamy do majątku sprawcy. Jeśli on zabił człowieka, nie miał ubezpieczenia, jeśli są poszkodowane ofiary w wypadku, to z jakiej racji te ofiary mają cierpieć przez to, że ktoś nie miał ważnego OC? - przypomina Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.