34 złote, czyli o 2 złote więcej niż do tej pory, muszą od środy płacić kierowcy aut osobowych za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady A2 pomiędzy Koniem a Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie). To druga w tym roku podwyżka wprowadzona przez spółkę Autostrada Wielkopolska (AWSA).

Nowe stawki przejazdu na wielkopolskim odcinku A2 obowiązują od godz. 6 rano. Jak informowała wcześniej spółka, za przejazd każdym z 50-km fragmentów trasy motocykliści muszą zapłacić 17 zł, czyli o 1 zł więcej niż do tej pory, a kierowcy samochodów osobowych 34 zł - o 2 zł więcej.

Nowe stawki

55 zł wynosi obecnie stawka za przejazd aut osobowych z przyczepami oraz busów. Z kolei 84 zł wynosi opłata dla pojazdów samochodowych o trzech osiach. Kierowcy co najmniej trzyosiowych ciężarówek z przyczepami muszą zapłacić 127 zł, czyli o 9 zł więcej niż do tej pory. Przejazd pojazdów ponadnormatywnych kosztuje obecnie 340 zł za każde 50 km. "Spółka utrzymuje 50 proc. bonifikatę dla kategorii 6 pojazdów (motocykle) za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin" - zaznaczono w informacji prasowej AWSA i dodano, że nowe stawki zawierają 23-proc. podatek VAT. W wydanym komunikacie firma tłumaczyła podwyżki "przede wszystkim znaczącą skalą inwestycji i prac remontowych realizowanych przez spółkę, nie tylko w bieżącym roku, ale również niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych latach". Na zwiększenie opłat miały też wpłynąć wysokie koszty obsługi długu czy rosnące koszty utrzymania autostrady.