Rewolucja w sklepach przesunięta. Padł nowy termin

Ustawa w sprawie systemu kaucyjnego wejdzie w życie 1 października 2025 roku - poinformował we wtorek premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu. Dodał, że rząd potrzebuje jeszcze czasu, by dobrze przygotować wdrożenie tego systemu.

Donald Tusk poinformował we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o przesunięciu startu systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwotnie miał on ruszyć od 1 stycznia 2025 roku.

- Kilka miesięcy więcej resort klimatu i środowiska dostał, żeby to przygotować tak, żeby ludzie na tym niczego nie stracili - ani komfortu, ani pieniędzy. Jestem przekonany, że 1 października będziemy dużo lepiej do tego przygotowani - powiedział Donald Tusk.

System kaucyjny od 1 października 2025 roku. "Trzeba się lepiej przygotować"

Jak poinformował Tusk, rząd chce, żeby nowe przepisy przyczyniły się maksymalnie do ochrony środowiska. - Do tego potrzebujemy jeszcze trochę pracy, żeby to przygotować perfekcyjnie, żeby ludzie nie stracili na tym, żeby mieli 100-proc. pewność, gdzie można oddać to opakowanie i dostać z powrotem kaucje - powiedział.