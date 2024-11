Co ze składką zdrowotną? Minister finansów o "kroku numer dwa"

Zrobiliśmy pierwszy krok. Tym pierwszym krokiem, mówiąc w uproszczeniu, była rezygnacja ze składki zdrowotnej od aktywów trwałych, teraz czas na kolejne kroki. Krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej składki zdrowotnej, która w tej chwili jest płacona od stu procent minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 procent - powiedział w rozmowie z Agatą Adamek, w programie "Jeden na Jeden", minister finansów Andrzej Domański.

W programie "Jeden na Jeden" minister finansów Andrzej Domański pytany o kwestię składki zdrowotnej, stwierdził, że "przedsiębiorcy nie mogą już dłużej czekać, ta dyskusja o składce zdrowotnej trwa już zbyt długo".

- Jestem przekonany, że na najbliższym posiedzeniu rządu zapadną decyzje dotyczące niższej składki zdrowotnej w roku 2025, ale również w roku 2026. Zrobiliśmy pierwszy krok. Tym pierwszym krokiem, mówiąc w uproszczeniu, była rezygnacja ze składki zdrowotnej od aktywów trwałych, teraz czas na kolejne kroki. Tym krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej składki zdrowotnej, która w tej chwili jest płacona od stu procent minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 procent - powiedział minister Domański.

Przedstawiciel rządu wskazał, że ten drugi krok "będzie dotyczył około miliona najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają te dochody naprawdę niewysokie".

- I co bardzo istotne, to będzie dotyczyło też tych przedsiębiorców, którzy nie osiągają w danym miesiącu dochodów. Chciałbym, żeby to obowiązywało od 1 stycznia 2025 roku. Projekt jest gotowy i chcemy, żeby przeszedł przez Sejm w miarę szybko - powiedział minister finansów.

"Środki są zabezpieczone"

Minister Domański zapowiedział, że "to nie koniec", rząd chce pójść z projektem dalej.

- Na tym ostatnim posiedzeniu rządu dyskutowaliśmy o rozwiązaniach na rok 2026. Chcemy, aby ta składka dla przedsiębiorców, przede wszystkim dla tych słabiej zarabiających, ale nie tylko, została obniżona - zapewnił, zaś na pytanie o to, skąd rząd weźmie na to środki, minister powiedział, że "jest to zgodne z tym, co mówił wcześniej w Sejmie - te środki są zabezpieczone".

Ile to będzie kosztowało? - Szacujemy, że to rozwiązanie, które obecnie jest na stole, będzie z punktu widzenia budżetu w całości kosztowało 4,6 miliarda złotych. To rozwiązanie na 2026 rok, a na przyszły około miliarda złotych - wyjaśnił Domański.

Składka zdrowotna po nowemu

Na uwagę Agaty Adamek, że minister zdrowia powiedziała, że wycofała się z dyskusji o obniżeniu składki zdrowotnej z powodu jej potencjalnego wpływu na budżet NFZ, minister stwierdził, że "chciałby to powiedzieć bardzo wyraźnie, że obniżenie składki zdrowotnej, ten krok, który proponujemy na rok 2025 i 2026, nie wpłynie na finanse NFZ-u". - Dlatego, że ta różnica zostanie w pełni pokryta przez budżet - argumentował.

- Ja w Sejmie już kilka miesięcy temu powiedziałem bardzo wyraźnie, że środki na obniżenie składki zdrowotnej zostały zabezpieczone i mogę to tylko dzisiaj potwierdzić, że te środki po prostu są i ta składka zdrowotna będzie niższa w 2025 roku. W sposób może niespektakularny, ale jednak, i w większym wymiarze, w roku 2026 - wyjaśnił.

Na pytanie, czy w 2026 roku składka zostanie obniżona o połowę, odpowiedział, że "to już jest nieco bardziej złożone", ale "to już będzie dla wielu przedsiębiorców wyraźne obniżenie składki".

- Będziemy mieć taki system, w którym do pewnego poziomu składka będzie ryczałtowa. Zarówno na skali jak i na podatku liniowym, jak i oczywiście dla osób, które rozliczają się podatkiem ryczałtowym, i od pewnego poziomu ona będzie już miała poziom procentowy. Trwa dyskusja, na jakim poziomie będzie ten ryczałt. Rozwiązanie ma zostać przedstawione w przyszły wtorek na rządzie - powiedział minister finansów.

Autorka/Autor:jw/kab

Źródło: TVN24