Nie tylko dla "małych" i "średnich". Nowe uprawnienia dla Rzecznika Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zyska nowe uprawnienia i kompetencje - wynika z projektu, który trafił we wtorek do Rządowego Centrum Legislacyjnego. Będzie on mógł reprezentować nie tylko małych i średnich przedsiębiorców, ale także dużych i rolników. Zaproponowano też zmianę nazwy na Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

Rozszerzenie kompetencji Rzecznika

Zgodnie z projektem regulacji Rzecznik będzie mógł powołać stałych lub doraźnych pełnomocników (np. do spraw Unii Europejskiej), którzy będą go wspierać w realizowaniu zadań związanych z unijnym prawem gospodarczym. Ponadto nowelizacja wzmocni rolę Rzecznika w procesie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, co - jak czytamy - "powinno przyczynić się do zwiększenia dostępności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na linii przedsiębiorca – organ administracji publicznej".