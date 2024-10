Pracują nawet 11 godzin dziennie

Najbardziej pracochłonne biznesy

Najbardziej pracochłonne są najmniejsze biznesy. Co piąty mikro przedsiębiorca pracuje 11 godzin dziennie, podczas gdy wśród małych firm ten odsetek wynosi 8 proc., a wśród średnich - 1 proc. Spośród branż, najdłużej pracują rolnicy – 98 proc. z nich poświęca swojemu biznesowi co najmniej 10 godzin dziennie, a także zarządzający firmami transportowymi - 55 proc. z nich pracuje 10 godzin dziennie.

"Wyniki naszego badania z cyklu 'Pod lupą' pokazują, że podejście szefów firm do swojego czasu pracy nie jest jednoznaczne, zależy między innymi od wielkości zarządzanej firmy czy branży, w jakiej działają. Jest jednak coś, co łączy większość zarządzających – czas pracy. Niemal połowa zapytanych pracuje co najmniej dziesięć godzin dziennie! To w zestawieniu z danymi Eurostatu, z których wynika, że Polacy pracują średnio 40,5 godziny tygodniowo, pokazuje, że szefowie firm pracują często zdecydowanie więcej niż ich pracownicy" - poinformował cytowany w raporcie prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.