"Zmiany uderzą zwłaszcza w branżę handlową i budowlaną"

Nowelizacja składki zdrowotnej czeka na podpis prezydenta, ale już teraz księgowi i przedsiębiorcy zastanawiają się jak zmiany wpłyną na ich sposób rozliczania się ze skarbówką. Jeśli wejdą w życie, to prowadzący własny biznes będą musieli na nowo przeliczyć, którą formę opodatkowania wybrać - zauważa wtorkowa "Rzeczpospolita".

Nowelizacja składki zdrowotnej jeszcze nie jest pewna - czeka na podpis prezydenta. Jeśli go otrzyma, to zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Tymczasem już teraz eksperci i przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, jak wpłyną na rozliczenia. Wysokość składki zdrowotnej jest bowiem jednym z podstawowych czynników branych pod uwagę przy decyzji o formie opodatkowania. Przedsiębiorcy będą więc musieli na nowo policzyć, co jest dla nich najbardziej opłacalne - czytamy.