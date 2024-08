Fala fałszywych maili. "Nie mamy nic wspólnego z wysyłanymi wiadomościami"

"W ostatnim czasie przedsiębiorcy otrzymują maile z informacją o konieczności weryfikacji danych w serwisie Biznes.gov.pl. W wiadomości znajduje się link prowadzący do strony podszywającej się pod Profil Zaufany. Ofiary proszone są o podanie danych karty płatniczej (jej numeru, daty ważności i znajdującego się na jej odwrocie kodu CVV/CVC), loginu i hasła do bankowości internetowej lub innych informacji. Jeśli przedsiębiorca wprowadzi swoje dane na fałszywej stronie, oszuści uzyskają dostęp do jego pieniędzy i danych osobowych" - napisano na stronie MRiT.