Skorzystały dziesiątki tysięcy osób. Duże zainteresowanie

Działalność nierejestrowana zyskuje na popularności

Piotr Juszczyk zwraca uwagę, że "w 2025 roku osoby prowadzące drobną działalność będą mogły zarobić do 41 994 zł rocznie (czyli 3499,50 zł miesięcznie), nie rejestrując firmy i unikając obowiązku opłacania składek ZUS (z pewnymi wyjątkami)" . - Co więcej koszty prowadzenia działalności, takie jak zakup materiałów czy narzędzi, mogą skutecznie obniżyć dochód, pozwalając na uniknięcie podatku dochodowego dzięki kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł - podkreśla ekspert.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Eksperci podatkowi zalecają, by prowadzić ewidencję przychodów, pomimo braku obowiązku rejestracji. Jak wyjaśnia BR Progres, chodzi o to, by móc wykazać, że miesięczne przychody nie przekraczają ustalonego limitu. "Może to być prosta forma księgowości, np. tabelka w Excelu, w której zapisuje się każdy uzyskany przychód" - radzą eksperci.