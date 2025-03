Nowe tablice długości życia. Mają wpływ na wysokość emerytur

Tablice trwania życia. Jaki wpływ mają na emerytury?

"Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat (wiek emerytalny kobiet), emerytura będzie niższa o 0,83 proc. w porównaniu z dotychczasowymi tablicami. Dla 65-latków obniżka wyniesie 0,86 proc." - czytamy we wpisie Kozłowskiego.

Żyjemy dłużej niż przed pandemią

Z kolei ekspert emerytalny i rynku pracy, założyciel Debaty Emerytalnej Oskar Sobolewski napisał w mediach społecznościowych, że "nowe tablice GUS dotyczące dalszej średniej trwania życia pokazują, że żyjemy dłużej, dłużej niż przed pandemią". "Tablice są potrzebne do wyliczenia emerytur, tzn, że osobom, które będą na emeryturę przechodziły od 1/4/25 do 31/3/26 ZUS co do zasady uwzględni nowe tablice" - wyjaśniał.