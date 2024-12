Sprawdź, czy masz prawo do nowego świadczenia

Zasady wypłaty renty wdowiej

ZUS zaznacza, że obecnie wdowy i wdowcy mogą pobierać jedno świadczenie. Wyższe lub wybrane z dwóch dostępnych opcji: rentę rodzinną lub własne świadczenie, jak np. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy czy emerytura rolnicza. W 2025 r. r. będą mogli wybrać, czy otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 do 25 proc. ZUS zaznacza, że ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego , emerytury pomostowej , nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Nie więcej niż trzykrotność najniższej emerytury

Do limitu wliczane są również świadczenia z instytucji zagranicznych i inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Prawo do świadczenia ZUS przyzna od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej i do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną. Jeśli chcą złożyć elektroniczny wniosek o "rentę wdowią", a nie mają konta na PUE/eZUS, pracownik pomoże je założyć.