Ponad sześć tysięcy złotych co miesiąc. Jest warunek wieku

Waloryzacja na zasadach emerytury

Zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane, począwszy od 1 marca 2025 r. Waloryzacja ma się odbywać w marcu na takich samych zasadach, jak waloryzacja emerytur i rent. Osobom niemającym prawa do emerytury lub renty wypłacanych przez organy emerytalne prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom mającym obywatelstwo polskie. W Polsce jest ponad 6 tys. osób, które ukończyły 100 lat.