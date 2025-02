Te osoby nie zapłacą podatku. Resort wyjaśnia

Ulga dla młodych. Kto może skorzystać?

"Jeśli skończyłeś 26 lat w trakcie ubiegłego roku, to zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł są wymienione przychody uzyskane do dnia 26. urodzin" – poinformował MF.

"Ulga dla młodych nie obejmuje przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli osiągasz takie przychody, to nie są one zwolnione z opodatkowania w ramach ulgi dla młodych" - czytamy w informacji MF.

Kiedy nie trzeba składać zeznania podatkowego?

MF wyjaśniło, że w niektórych przypadkach podatnicy, którzy uzyskali przychody wyłącznie ze źródeł objętych ulgą, powinni złożyć zeznanie. Będzie tak, jeśli np. podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku albo jeśli musi doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracił prawo. Według MF zeznanie powinni złożyć także ci podatnicy poniżej 26. roku życia, których wszystkie dochody są objęte ulgą, a którzy chcą uzyskać zwrot środków z tytułu ulgi na dzieci. "Jeśli przysługuje Ci ulga na dzieci, a w 2024 roku uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, masz prawo do 'dodatkowego zwrotu' z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą dla młodych" - podało MF.