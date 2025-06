Rewolucja w Kodeksie pracy. Przepisy mają działać wstecz

Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian, który zakłada, że okresy przepracowane na podstawie umowy zlecenia czy w ramach własnej działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy. Nowe przepisy będą działały wstecz – poinformowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podczas wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska przedstawiciele Lewicy podkreślali, że nie zrezygnują z innych swych postulatów, między innymi dotyczących związków partnerskich.

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że nowe przepisy będą działały wstecz. "Praca to praca – każda zasługuje na szacunek i uznanie! Pytacie w komentarzach, czy nowe przepisy będą działały wstecz – TAK!"– napisała na platformie X.

JDG i zlecenia wliczane do stażu pracy

Zgodnie z projektem do okresu zatrudnienia wliczane będą m.in.: okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą , czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów zlecenia, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Ministerstwo zaznaczyło, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS . Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy inne niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Ich zaliczenie do stażu pracy będzie wymagało przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Większy wymiar urlopu

Na przykład pracownik z 7-letnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające 4-letnią pracę na umowie zlecenia, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Umowy zlecenia oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy.

MRPiPS, powołując się na badania BAEL za 2023 rok, podało, że udział osób pracujących niebędących pracownikami (czyli niezatrudnionych na umowę o pracę) wynosi 19,9 proc. To oznacza, że zmiany mogą dotyczyć blisko 1,9 mln osób w sektorze publicznym i prywatnym.

Lewica będzie za wotum zaufania dla rządu

- Wspólnie podjęliśmy decyzję, że Lewica będzie głosowała za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska - powiedział na wtorkowej konferencji przedstawicieli tego klubu parlamentarnego wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że posłowie Lewicy chcą, by "rząd miał dalej parlamentarny mandat do tego, by sprawnie, szybko wprowadzać ustawy".