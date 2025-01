Tych pracowników szukają firmy

czytaj dalej

Nowy rok prowokuje do zadawania pytań. Co się wydarzy? Jakie tematy zdominują dyskusje w 2025 roku? Czy szykują się jakieś znaczące zmiany? Większość ekspertów jest pewna jednego. To będzie rok sztucznej inteligencji. Ale nie tylko. O trendach na najbliższe miesiące rozmawiamy z Moniką Borycką z TrendRadar oraz Mają Musznicką-Janiec z Trendify.lab.