Dłuższy urlop w 2025 roku. Jak zaplanować wolne?

Styczeń 2025

Wielkanoc 2025

Maj 2025

Kolejną okazję do dłuższego wypoczynku przyniesie maj. W 2025 roku Święto Pracy 1 maja wypada w czwartek, a Święto Narodowe Trzeciego Maja w sobotę. Nie stracimy jednak przez to okazji do dodatkowego wolnego - za każde święto wypadające w sobotę przysługuje bowiem dzień do odebrania.

Wolne w wakacje 2025

Wszystkich Świętych 2025

Okazji do dłuższych weekendów nie zabraknie jesienią. Choć Wszystkich Świętych wypada w 2025 roku w sobotę, przysługuje nam za to dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Z kolei Święto Niepodległości 11 listopada, przypada we wtorek. Do wyłużonego weekendu brakuje tylko jednego dnia urlopowego, który można wziąć w poniedziałek 10 listopada.