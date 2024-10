"Rodzice liczą każdy dzień, sprawdzają, czy się załapią"

"Odbieramy kilkanaście wiadomości dziennie"

Dzięki zmianom rodzice wcześniaków będą mieli prawo do ośmiu tygodni urlopu więcej. Słowo "do" jest przy tym kluczowe, bowiem ma obowiązywać zasada "tydzień za tydzień", czyli tydzień dodatkowego urlopu za tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Taki urlop miałby zostać udzielony na wniosek złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego, który trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.

O możliwość skorzystania z rozwiązania martwią się także osoby najbardziej zaangażowane na rzecz wprowadzenia tych zmian, czyli sygnatariusze petycji fundacji Koalicja dla Wcześniaka, która apelowała do rządzących o uruchomienie procesu legislacyjnego . - Wielokrotnie mówiłam, że osoby, które podpisują petycję, prawdopodobnie z tego nowego świadczenia nie skorzystają i robią to dla przyszłych rodziców - przyznaje Elżbieta Brzozowska.

Przepisy z poślizgiem

"Jedyną przyczyną wydłużenia vacatio legis tych przepisów są względy techniczne. Wprowadzenie zmian w terminie wejścia w życie ustawy było konieczne ze względu na podnoszone uwagi przez Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku możliwości szybszego dostosowania systemów teleinformatycznych do wprowadzanych projektem zmian. Pierwsza propozycja opóźnienia wynosiła 12 miesięcy, udało się jednak zmniejszyć ten okres do zaledwie 3 miesięcy. Jest to niezbędne minimum konieczne do przygotowania systemu " - wyjaśnia resort.

Korzystne zmiany

W autopoprawkach ministerstwa znalazły się także jednoznacznie pozytywnie oceniane przez Elżbietę Brzozowską zmiany. Jedna z nich to modyfikacja definicji wcześniaka. W pierwotnej wersji napisano, że są to dzieci urodzone po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąż z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g. W najnowszym projekcie zamiast 36. tygodnia jest już mowa o 37. tygodniu ciąży.

- To świetne zmiany. W innym przypadku byłyby duży żal tych rodziców, którzy powiedzieliby "no ale przecież zgodnie z definicją, gdy rodziłam dziecko, które ma 36 i 3 dni, to jeszcze jest wcześniak. Dlaczego mi się nie należy?". To wspaniale, że ujednolicono to z (medyczną - red.) definicją wcześniactwa - mówi Brzozowska.