Karetka zderzyła się z autem osobowym. Trzy osoby potrzebowały pomocy

W pobliżu Galerii Mokotów doszło do zderzenia karetki pogotowia oraz samochodu osobowego. Kierująca samochodem osobowym była zakleszczona w pojeździe. Zarówno ona, jak kierowca karetki i przewożony pacjent, potrzebowali pomocy medycznej. Wołoska w stronę centrum jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wołoskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Uniechowskiego. Na miejscu jest Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Karetka warszawskiego pogotowia zderzyła się z samochodem. Karetka jest mocno zniszczona, pod uderzeniu wjechała w krzaki - relacjonuje nasz reporter.

Jedna osoba zakleszczona w pojeździe

- Doszło do zderzenia samochodu z karetką pogotowia, która przewoziła pacjentkę do szpitala. W wyniku zderzenia kierujący karetką oraz kierująca samochodem osobowym doznali obrażeń. Kierująca samochodem osobowym była zakleszczona w pojeździe. Poszkodowani oraz osoba, która przebywała w karetce w trakcie jazdy do szpitala, zostali przekazani zespołowi ratownictwa medycznego - opisuje zdarzenie starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej. - Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia - dodaje.