Awaria wodociągowa na Ochocie. Tramwaje na objazdach

Do awarii wodociągowej doszło w nocy w rejonie skrzyżowania Grójeckiej z Racławicką. Ochocka ulica znalazła się pod wodą. Były utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia

"Z powodu zablokowanego torowiska na wysokości skrzyżowania Grójecka/Harfowa tramwaje linii 7, 9, 15 zostały skrócone do krańca: Linia 7 do krańca PL. NARUTOWICZA. Linie 9, 15 do krańca BANACHA" - podał ZTM.