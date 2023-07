Jechał motocyklem pod prąd drogą ekspresową, bo "zabrakło mu paliwa w busie"

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie Damian Wroczyński przekazał, że do zdarzenia doszło w poniedziałek na trasie S8. Patrol policji zauważył jadący pod prąd, pasem awaryjnym crossowy motocykl. "Mundurowi natychmiast zatrzymali jednoślad do kontroli drogowej. Kierującym okazał się być 56-letni obywatel Francji. Po sprawdzeniu pojazdu okazało się, że jest to motocykl sportowy i nie jest dopuszczony do ruchu" - opisuje w komunikacie Wroczyński.