Wyniósł ze sklepu wazon Versace, sprezentował go żonie. 85-latek z zarzutem kradzieży

Jak podała policja, na terenie centrum handlowego 85-latek ukradł elegancki wazon warty dwa tysiące złotych. Mężczyzna dał go swojej żonie w prezencie. Teraz grozi mu więzienie.

Kilka dni temu do policjantów z warszawskiej Pragi Południe wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży wazonu z firmowego sklepu. - Przedmiot był markowy i warty 2 tysiące złotych - podkreśliła rzeczniczka prasowa południowopraskiej komendy Joanna Węgrzyniak.

Wazon sprezentował żonie

Według ustaleń śledczych wazon ukradł 85-latek. - Kiedy funkcjonariusze pojawili się w jego mieszkaniu wszystko stało się jasne, mężczyzna ukradł markowy wazon po to, by sprezentować go żonie. Wypełniony kwiatami zdobił stół w ich mieszkaniu - podała policjantka.