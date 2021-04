Miało być sto kilometrów "zielonych korytarzy". Ile powstało?

- To prawdziwe wyzwanie, które Warszawa konsekwentnie realizuje - jesteśmy już znacznie dalej niż w połowie drogi do osiągnięcia celu - odpowiedziała. Wyjaśniła, że "od 2018 roku sam tylko Zarząd Zieleni m.st. Warszawy obsadził roślinami trwałymi (drzewami, krzewami i bylinami) ciągi ulic o łącznej długości blisko 52 km". Wskazała, że ok. 11 km z nich powstało w ramach programu Zielone Ulice, w miejscach nie wymagających przebudowy pasów drogowych.

"To nie jest takie proste"

W jej ocenie "sadzenie drzew w terenach zabudowanych nie jest takie proste, bo często po prostu brakuje odpowiedniego miejsca". "Ograniczenia te wynikają m.in. z obecności infrastruktury miejskiej zarówno nadziemnej, jak i podziemnej - kanalizacji, sieci grzewczych etc. Uniemożliwia to posadzenie drzew w miejscach, gdzie na pierwszy rzut oka wydaje się być dużo wolnej przestrzeni" – wskazała.

Przypomniała, że w przypadku zieleni przyulicznej, jej sadzenie jest precyzyjnie regulowane prawem, które określa m.in. odległości, w jakich powinny rosnąć drzewa. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg - drzewa nie mogą ograniczać widoczności. "Warto zaznaczyć, że w Warszawie rośnie ok. 9 mln drzew, co plasuje stolicę w czołówce miast europejskich. Warszawskie drzewa zajmują jedną trzecią powierzchni miasta" - podkreśliła.