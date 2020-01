"Pamiętajmy o tym, co człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi"

"Jak co roku w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu pogrążeni w zadumie i głębokiej refleksji pod Pomnikiem Bohaterów Getta oddajemy cześć Żydom pomordowanym w czasie II wojny światowej w obozach zagłady, w gettach, na ulicach miast i w małych miejscowościach. II wojna światowa stworzyła Holokaust, rozlała morze nienawiści, rozpaczy, samotności i łez" - napisała w liście do uczestników uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Nie można być obojętnym na zło

Przypomniała również jak ważne na co dzień jest reagowanie na nienawiść. W trakcie swojego wystąpienia przytoczyła słowa Marka Edelmana: "kiedy przyglądasz się złu, gdy odwracasz głowę, albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoja obojętność pomaga tym, którzy dopuszczają się zła".

Tragiczna karta historii Warszawy

- Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nietolerancja, szowinizm i nacjonalizm podsycany nienawiścią do innego narodu osiągnęły tak tragiczne rozmiary. Nie mieliśmy sytuacji, która by tak tragicznie wpisała się w karty historii naszego miasta, narodu żydowskiego, naszego kraju, Europy. Dlatego wszystkim pokoleniom jesteśmy winni jedną deklarację, jedną obietnicę patrząc na to, jak bolesne rany wyryto w tym mieście - nigdy więcej - mówił Olszewski.