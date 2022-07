Pożar mieszkania na Ursynowie. Reanimowali nieprzytomną osobę

Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Koński Jar 10 wpłynęło do strażaków po godzinie 12. - Do pożaru doszło w mieszkaniu na parterze jedenastopiętrowego budynku. Jedna osoba została ewakuowana. Stwierdzono u niej brak funkcji życiowych, ale po około 15 minutach reanimacji udało się je przywrócić. Zabrano ją do szpitala - informuje Janusz Maciejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.