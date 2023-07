Miał cztery promile i sądowy zakaz. "W swoim stanie nie widział nic nagannego"

54-latek zatrzymany przez piaseczyńską drogówkę na ulicy Jana Pawła II miał w organizmie prawie pół promila alkoholu, 33-latek zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Jarząbka - prawie 0,3 promila. Podobnie było w przypadku 47-latka zatrzymanego na ulicy Kościuszki, który "wydmuchał" blisko 0,4 promila.

Mężczyźni stracili swoje uprawienia do kierowania pojazdami, a wkrótce usłyszą również zarzuty. Funkcjonariusze przypominają, że kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu zagrożone jest karą aresztu oraz grzywny nie niższej niż 2 500 złotych.

41-latek miał cztery promile

Policja podkreśliła, że nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie na drodze, niejednokrotnie odbierając zdrowie i życie innym użytkownikom ruchu. Pomimo licznych apeli o niewsiadanie za kierownicę "pod wpływem", w dalszym ciągu zdarzają się tacy, którzy to robią.

"Tylko jedno, no może dwa piwa"

- Zatrzymani do kontroli usiłują przekonać policjantów, że było to "tylko jedno, no może dwa piwa". Czy w taki sam sposób będą chcieli wytłumaczyć rodzinie, że odebrali im kogoś bliskiego powodując wypadek? Na naszych drogach nie ma przyzwolenia na taki brak rozsądku i lekceważenie obowiązujących przepisów - zaznaczają funkcjonariusze. I dają prostą radę: "Piłeś? Nie jedź!".