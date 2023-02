W 28 minut do centrum stolicy? Będzie nowy przystanek kolejowy pod Warszawą

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę przystanku w Józefinie, przebudowę peronów w Mrozach i Chotyłowie na linii Warszawa – Terespol. Wartość tych inwestycji to ok. 23 mln zł.

W 23 minuty do stacji Warszaw Stadion

Z nowego przystanku będą wygodne podróże m.in. w kierunku Warszawy i Mińska Mazowieckiego. Do przystanku Warszawa Stadion będzie można dojechać w około 23 minuty, a na Warszawę Śródmieście ok. 28 minut. Wartość inwestycji finansowanej to ok. 7,1 mln. Podróżni skorzystają w przystanku w Józefinie w październiku 2023 r. Efektem inwestycji będzie wygodniejsza podróż pociągiem w kierunku Warszawy, Siedlec, Białej Podlaskiej i Terespola.