Ziemia zasypała domy i drogi. Co najmniej 10 osób nie żyje

W wyniku intensywnych opadów deszczu w stanie Minas Gerais na południowym wschodzie Brazylii zginęło co najmniej 10 osób - poinformowały władze. Wiele domów zostało zniszczonych przez lawiny błotne. Nieprzejezdnych jest kilkaset dróg.

Dziewięć ofiar śmiertelnych ulew, do których doszło w niedzielę, to mieszkańcy gminy Ipatinga. Potwierdzono też śmierć czterech osób w tej gminie oraz jednej osoby w Santana do Paraiso. Stanowe służby obrony cywilnej sprecyzowały, że wśród zabitych jest dwoje dzieci.