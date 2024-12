Zawalenie się mostu w Brazylii. Rośnie liczba ofiar, nieznany los wielu osób

Dziewięć osób nadal pozostaje zaginionych po zawaleniu się mostu na rzece Tocantins w Brazylii. Od kilku dni na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. W wyniku katastrofy do wody wpadły między innymi cysterny z pestycydami oraz kwasem siarkowym. Pomimo obaw lokalne służby twierdzą, że wyciek niezwykle szkodliwych środków nie spowodował katastrofy ekologicznej.

Poszukiwania zaginionych trwają od ubiegłej niedzieli, kiedy do wody runęła środkowa część mostu łączącego dwa brazylijskie stany: Tocantins i Maranhao . W czwartek ratownicy poinformowali o znalezieniu kolejnych dwóch ciał, tym samym liczba ofiar wzrosła do ośmiu. Nadal los dziewięciu osób jest nieznany.

Od początku akcja ratownicza przebiegała w trudnych warunkach. W wyniku katastrofy do rzeki Tocantins wpadło co najmniej osiem pojazdów, w tym cysterny przewożące kwas siarkowy oraz tysiące litrów pestycydów. Z tego powodu w poszukiwaniach nie uczestniczyli nurkowie. W środę po przeprowadzeniu testów wody krajowe służby przekazały, że wyciek niebezpiecznych substancji nie doprowadził do jej skażenia.