Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych Miltona

Jak poinformowała amerykańska telewizja CNN, na skutek załamania pogody związanego z huraganem Milton, który zdewastował część Florydy, zginęło co najmniej 17 osób. W stanie, któremu nadal zagrażają powodzie, trwa wielkie sprzątanie.

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Milton, który przeszedł przez część Florydy, wynosi co najmniej 17. W piątek informowano o 16 zabitych. Osoby, które zginęły, straciły życie podczas nierównej walki między innymi z tornadami.

Wielkie sprzątanie i wielkie utrudnienia

Zespoły oddelegowane do sprzątania gruzu pracują przez całą dobę, jak przekazał Ron DeSantis, gubernator Florydy.

- W przypadku dużych huraganów normą jest, że usuwanie go trwa czasami rok - powiedział DeSantis, zapewniając, że stara się zrobić wszystko, by przyspieszyć proces.

Od czwartkowego poranka do piątkowego popołudnia liczba odbiorców pozbawionych prądu na skutek działalności huraganu Milton spadła o milion. Jak podaje serwis PowerOutage.us, dostępu do energii elektrycznej w sobotę rano nie miały prawie dwa miliony odbiorców. Na Florydzie brakuje nie tylko prądu, lecz także benzyny. W Zatoce Tampa do piątkowego popołudnia nie dało się zatankować na trzech z czterech stacji. Na obszarze całego stanu 30 procent z nich w ogóle nie miało paliwa.