Ziemia runęła na osady w Lombardii

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w prowincji Sondrio we włoskich Alpach. Niesprzyjająca pogoda doprowadziła do osunięć ziemi. Najbardziej doświadczone zostały okolice Valdisotto - władze ewakuowały 50 osób z wiosek Tola i Aquilone. Osuwiska spowodowały uszkodzenia budynków mieszkalnych i innych konstrukcji oraz dróg, co doprowadziło do utrudnień w ruchu.