"Wielu mieszkańców Amazonii straciło wszystko, cały dorobek swego życia"

W 2024 roku płonął największy obszar brazylijskiej Amazonii od 17 lat - wynika z danych satelitarnych Instytutu Badań Kosmicznych w Brazylii. Łączna liczba pożarów puszczy wzrosła rok do roku o 43 procent.

Instytut Badań Kosmicznych w Brazylii (IPME) przekazał, że do początku grudnia odnotowano 137 538 pożarów lasów, z których tylko część udało się opanować. To najgorszy wynik od 17 lat - w 2007 roku doszło bowiem do 186 480 pożarów lasów w brazylijskiej Amazonii. W porównaniu z rokiem ubiegłym utracony obszar w 2024 roku wzrósł aż o 114 procent.