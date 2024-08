W Portugalii zamknięto trzy popularne wśród turystów kąpieliska

Portugalska Agencja ds. Środowiska (APA) poinformowała we wtorek, że zamknięte z powodu skażenia wody plaże znajdują się w regionie Algarve, na południu Portugalii. Dodała, że na plażach Fuseta-Ria oraz Armacao de Pera do odwołania obowiązywać będzie całkowity zakaz kąpieli. Powodem jest pojawienie się bakterii Escherichia coli.

Zamknięta plaża przy jednym z najlepszych kąpielisk w Portugalii

Zakażenie bakterią Escherichia coli powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak: bóle brzucha, gorączka, biegunka, nudności, wymioty, brak apetytu, osłabienie. W przypadku zaobserwowania takich symptomów jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, u których biegunki szybko mogą doprowadzić do zagrażającego zdrowiu i życiu odwodnienia. Objawy zakażenia rozwijają się od 2 godzin do 7 dni po spożyciu skażonej żywności lub wody.