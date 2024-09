W Niemczech też wezbrały rzeki. Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem

Po burzach z silnymi opadami deszczu w południowo-wschodnich regionach Niemiec pojawiły się niewielkie powodzie. Według lokalnych mediów sytuacja na zalanych terenach jest opanowana. Prognozy wskazują na kolejne fale intensywnego deszczu, dlatego władze Bawarii i Saksonii przygotowują się do wezbrań na rzekach.

W sobotę wieczorem niemieckie media obiegły zdjęcia "pochłoniętej" przez powódź małej wioski w powiecie Rosenheim w Bawarii. Pola uprawne i domy w miejscowości, liczącej ok. 60 osób, znajdowały się w dużej części pod wodą - informuje portal merkur.de.

Bawaria i Saksonia szykują się na niebezpieczeństwo

W okolicach Monachium do wtorku może spaść od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a w skrajnych południowo-wschodnich powiatach nawet do 90 l/mkw.