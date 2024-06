W Madrycie w kilka minut temperatura spadła o prawie 20 stopni

We wtorek Madryt nawiedziła silna burza z gradem. Ulewny deszcz zalewał ulice, a podmuchy wiatru łamały drzewa. Służby interweniowały blisko 100 razy, by usunąć skutki żywiołu. Na jednej ze stacji pogodowych odnotowano znaczny spadek temperatury w bardzo krótkim czasie.

Silna burza przeszła nad Madrytem późnym popołudniem we wtorek. Wiał silny wiatr, padał ulewny deszcz, sypał grad. Łamały się drzewa, a parasole z restauracyjnych ogródków się przewracały.

Jak podały hiszpańskie media, na stacji pogodowej Ciudad Universitaria w bardzo krótkim czasie odnotowano opady deszczu rzędu 22 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru sięgały tam 62 kilometrów na godzinę. Odnotowano też znaczny spadek temperatury, do którego doszło w zaledwie kilka minut - z 35,8 stopnia Celsjusza zrobiło się 17,3 st. C. Maksymalną wartością temperatury, jaką odnotowano we wtorek w Madrycie, było 37 stopni.