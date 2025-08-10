Powódź błyskawiczna zalała jarmark

Stan Wisconsin nawiedziła powódź błyskawiczna. Żywioł wymusił wcześniejsze zakończenie lokalnego jarmarku i zalał miejscowe lotnisko. Tysiące okolicznych mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę wieczorem hrabstwa Milwaukee i Waukesha w stanie Wisconsin nawiedził ulewny deszcz. W kilka godzin spadło aż 145 litrów na metr kwadratowy - to nowy rekord dzienny, który odpowiada półtoramiesięcznym opadom w tym regionie. Deszcz spowodował rekordowo wysoki poziom rzeki Milwaukee, wynoszący 3,4 metra, oraz wystąpienie z brzegów rzeki Root, co stworzyło zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Zalane samochody, odwołany koncert

Powódź zakłóciła m.in. coroczne wydarzenie Wisconsin State Fair, odbywające się na przedmieściach Milwaukee. Na nagraniach udostępnionych przez lokalne media widać pojazdy niemal całkowicie zanurzone w wodzie oraz brodzących w niej uczestników jarmarku.

Z powodu groźnej pogody w sobotę przed godziną 21 władze ogłosiły w mediach społecznościowych wcześniejsze zakończenie jarmarku. Decyzja zapadła po tym, jak burze już wcześniej zmusiły odwiedzających do poszukiwania schronienia. Wcześniejsze zamknięcie spowodowało też odwołanie koncertu zespołu rockowego Lynyrd Skynyrd.

To, jak bardzo pogoda dała się we znaki można zobaczyć na nagraniu pokazanym przez stację CNN. Widać na nim wodę wylewającą się z jednego z pojazdów po otwarciu drzwi.

Woda wylewała się z aut, niektóre zostały zalane na parkingu 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Ludzie brodzili w wodzie po powodzi błyskawicznej w Wisconsin Reuters

Zalane lotnisko i brak prądu

Jak podały służby meteorologiczne, powódź dotknęła również lotnisko Milwaukee Mitchell International Airport. Zalane zostały pasy startowe, drogi kołowania i tunel podziemny.

Okoliczni mieszkańcy musieli zmierzyć się z przerwami w dostawie prądu. W sobotę o godzinie 22 miejscowego czasu dostawca energii We Energies poinformował, że prawie 10 000 osób w hrabstwie Milwaukee nie miało dostępu do energii elektrycznej. W sąsiednim hrabstwie Waukesha bez prądu pozostawało ponad 8000 odbiorców.

Jak poinformowało biuro Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Milwaukee, groźnie będzie także w niedzielę. Wciąż istnieje ryzyko powodzi błyskawicznych i zalania ulic. Służba apeluje o ostrożność na drogach.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: tmj4.com, CNN