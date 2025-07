Pogoń za owcą. "Nazwiemy ją sierżant"

Policjanci z Richfield w stanie Minnesota odebrali we wtorek telefon z nietypowym wezwaniem. Zostali poproszeni o schwytanie owcy, która błąkała się w pobliżu ulic East 75th Street i 11th Avenue South.

Kiedy policjanci rozpoczęli poszukiwania, znaleźli właściciela zwierzęcia. - Podjechaliśmy do niego i zapytaliśmy, czy szuka owcy. Powiedział, że tak. Wtedy jeden z mieszkańców rzucił: "Poszła w tamtą stronę!", a my podziękowaliśmy i ruszyliśmy we wskazanym kierunku - relacjonował funkcjonariusz Nolan Monahan.