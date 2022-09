Płonie i północ, i południe. W cztery godziny ogień objął prawie siedem tysięcy hektarów

Pożar nazywany Mosquito Fire wybuchł na początku tygodnia i do piątku strawił obszar o powierzchni prawie 12 tysięcy hektarów. Od czwartku podwoił swój rozmiar. W ciągu tylko czterech godzin ogień zajął blisko 6900 ha. Dzień wcześniej wydano kilka nakazów ewakuacji w hrabstwach El Dolaro i Placer. Dotyczą one między innymi części Foresthill w pobliżu Sacramento.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym"

- Jesteśmy w punkcie zwrotnym - stwierdził na spotkaniu z mieszkańcami w Placerville analityk zachowań pożarowych Rob Scott. - To dobry dzień, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy dzień wcześniej - dodał.

W czwartek w wyniku szalejącego ognia powstała chmura flammagenitus. To rodzaj chmur powstających na skutek silnego ogrzania wilgotnego powietrza poprzez spalanie, do którego dochodzi przy powierzchni Ziemi. Chmury te mogą powodować burze z błyskawicami i silnym wiatrem.

Drugi duży pożar na południu stanu

To drugi z dwóch największych pożarów w Kalifornii. Wybuchł w pobliżu miasta Hemet. Do piątku spłonęło ponad 11 tysięcy hektarów.

Rekordowe upały i susza

W Kalifornii trwa fala rekordowych upałów. Od początku września termometry w Sacramento codziennie wskazują co najmniej 100 stopni w skali Fahrenheita (37,8 st. C) - zwraca uwagę agencja Reutera. W wielu miejscach temperatura znacznie przekracza 40 st. C. Niezwykle gorąco jest też w stanie Utah. W czwartek zanotowano rekord ciepła wszech czasów w Salt Lake City, gdzie na lotnisku zmierzono w cieniu 41,7 st. C.