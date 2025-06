Gorące powietrze napłynęło do wielu regionów Francji. Sprawiło, że w sobotę temperatura maksymalna sięgnęła prawie 40 stopni. Agencja meteorologiczna Meteo France wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed spiekotą.

Prawie 40 stopni

Agencja meteorologiczna Meteo France podała, że w sobotę najwyższą temperaturę odnotowano w Chateaumeillant. Termometry pokazały tam aż 39,5 st. C. Nieco niższą wartość zarejestrowano w Carcassonne. Na termometrach było 39,2 st. C.

- Upał jest dość intensywny, przede wszystkim w mieście. Trzeba więc dbać o odpowiednie nawodnienie - powiedziała w rozmowie z agencją Reuters 19-letnia studentka Ema. - Upał jest nie do zniesienia, jest bardzo gorąco - dodał 35-letni artysta Alan.

Francuskie władze przypominają, że upał jest niebezpieczny i długotrwałe narażenie na promieniowanie słoneczne może doprowadzić do udaru cieplnego. Wysoka temperatura stanowi szczególne zagrożenie dla dzieci i osób starszych. Ich organizmy gorzej radzą sobie z regulacją temperatury, co może prowadzić do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych podczas upałów.