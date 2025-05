Padło pierwsze 40 stopni w tym roku, jeszcze przed latem

Fala upałów nawiedziła południową Hiszpanię. W czwartek temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed spiekotą, która ma potrwać co najmniej do końca tygodnia.

Do Hiszpanii napłynęło gorące powietrze. Jak podała hiszpańska służba meteorologiczna AEMET, w czwartek odnotowano pierwsze w tym roku 40 stopni Celsjusza, jeszcze przez oficjalnym rozpoczęciem się lata. Na lotnisku w Sewilli termometry pokazały 40,6 st. C. W miejscowości Montoro w prowincji Kordoba temperatura wzrosła do 39,8 st. C. Blisko 40 było też na lotnisku w Kordobie. Tam na termometrach był 39,7 st. C.