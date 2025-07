Akropol zamknięty na kilka godzin z powodu upałów

Akropol zamknięty na kilka godzin

Z powodu spiekoty zamknięto we wtorek na pięć godzin Akropol. To standardowa procedura w przypadku upałów, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających. Również w środę obiekt ma być zamknięty w godzinach 12-17.

W poniedziałek od południa do godziny 17 wstrzymano większość prac wykonywanych na otwartym powietrzu. Osoby z problemami zdrowotnymi zachęcano do pracy zdalnej.

Jakie sposoby na upał mają turyści?

Turyści z różnych stron świata dzielili się swoimi sposobami na przetrwanie upałów. Matthew Enos z Nowego Orleanu przyznał, że nie spodziewał się tak wysokich temperatur i ratuje się głównie piciem dużych ilości wody. Podkreślił, że dostępu do wody nie można uznać w Grecji za coś oczywistego. Z kolei Australijka Veronica Chirila opowiadała, że dzień zaczęła już o 5 rano, by zwiedzać miasto przed największym żarem. Paul Coletti z USA zrezygnował z przebywania na słońcu w godzinach 12-16, preferując sjestę i życie zgodne z lokalnymi zwyczajami.

- Staramy się robić to, co robią miejscowi, ponieważ myślę, że wiedzą trochę więcej niż my - powiedział Paul Coletti.

Grecy adaptują się do nowych warunków

Gorącą też w innych krajach

Nie tylko Grecja odczuwa skutki upalnej pogody. W sąsiednich krajach, takich jak Bułgaria, zalecano przedsiębiorstwom rozdawanie wody i ograniczanie pracy na świeżym powietrzu. W Czarnogórze upał zmusił wielu mieszkańców i turystów do szukania ochłody nad wybrzeżem Adriatyku, co doprowadziło do znacznych korków na głównych drogach prowadzących do popularnych plaż.