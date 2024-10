Uczestnik konkursu na najgrubszego niedźwiedzia wykluczony z zawodów

Tegoroczny początek Tygodnia Grubego Niedźwiedzia na Alasce został przyćmiony przez zdarzenie, do którego doszło między dwoma niedźwiedziami uczestniczącymi w konkursie. Niedźwiedź z numerem 469 zaatakował niedźwiedzia z numerem 402, doprowadzając do jego śmierci. Start zawodów został opóźniony, a niedźwiedź-agresor wykluczony z konkursu.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia (Fat Bear Week) to coroczne wydarzenie organizowane od dziesięciu lat przez amerykańską Służbę Parków Narodowych (National Park Service - NPS) i organizację pozarządową Explore w Parku Narodowym Katmai na Alasce.

Konkurs polega na tym, że internauci wybierają spośród 12 niedźwiedzi osobnika, który według nich jest najgrubszy, a zatem najlepiej przygotowany na zimę, zanim zapadnie w sen zimowy. Aby jak najlepiej pokazać ilość zgromadzonej przez lato tkanki tłuszczowej, zwierzęta fotografowane były również wiosną. W tym roku głosowanie trwa przez siedem dni do 8 października. Każdego dnia do takiego internetowego pojedynku przystępuje wybrana para niedźwiedzi i ten, który zbierze więcej głosów, przechodzi do kolejnej rundy. Ostatecznie w konkursie wyłaniany jest jeden, najgrubszy w sezonie niedźwiedź.