Przerażeni ludzie wybiegali na ulice. Są ranni i jedna ofiara śmiertelna

Trzęsienie ziemi w Peru

Relacjonujące tragiczne zdarzenie radio RPP przekazało, że wstrząsy były najbardziej odczuwalne w stolicy kraju - Limie oraz w mieście Callao, położonych na środkowym wybrzeżu kraju. Według peruwiańskiej policji ofiara śmiertelna to 36-letni taksówkarz oczekujący przy jednej z ulic na pasażera w dystrykcie Independencia, w prowincji Lima. Został on przygnieciony przez fragment zniszczonej wskutek kataklizmu ściany budynku, która runęła na jego pojazd. W kilku częściach Peru, jak przekazały służby ratownicze, doszło w następstwie wstrząsów sejsmicznych do osunięć ziemi. Wystąpiły one m.in. przy kilku popularnych plażach. Lokalne władze przekazały, że z powodu trzęsienia ziemi doszło do zniszczeń w co najmniej kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.