"To był najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałam"

W północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych trwa liczenie strat po burzach i tornadach, w których zginęły co najmniej trzy osoby. Tymczasem region w czwartek znów nawiedziły gwałtowne zjawiska.

Jedno z tornad pojawiło się w Tennessee w hrabstwie Maury, około 40 kilometrów na południe od Nashville, zabijając jedną osobę. Kolejna ofiara śmiertelna w tym stanie to 22-letni mężczyzna z hrabstwa Claiborne, który przebywał w samochodzie, gdy podczas burzy upadło na niego drzewo. W Karolinie Północnej w hrabstwie Carbon powalone drzewo również spowodowało śmierć jednej osoby.

"Wyszłam na zewnątrz i zobaczyłam zniszczenia jak na wojnie"

- To było tak, jakby po prostu spadło z nieba. To był po prostu najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałam w życiu, który po prostu wstrząsnął tobą do głębi i po prostu przeraził cię na śmierć. Wyszłam na zewnątrz i zobaczyłam zniszczenia jak na wojnie - opowiadała jedna z kobiet mieszkających w miejscowości, gdzie przeszło tornado.