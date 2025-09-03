"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem

3 września 2025, 14:45
Źródło:
CNN, The New York Times
Scenariusze zmian klimatu
Scenariusze zmian klimatuTVN24
wideo 2/14
Zmiany klimatu

Grupa badaczy zajmujących się zmianą klimatu ostro skrytykowała raport Departamentu Energii w administracji Donalda Trumpa dotyczący regulacji emisji zanieczyszczeń. Zdaniem ekspertów bagatelizuje on zagrożenia związane ze zmianami klimatu i przedstawia je jako rzekomo korzystne zjawiska.

PogodaDługoterminowaWeekend

Ponad 85 naukowców zajmujących się klimatem opublikowało obszerne, ponad 400-stronicowe stanowisko, w którym krok po kroku krytykują raport Departamentu Energii administracji Donalda Trumpa. Dokument ten, przygotowany przez grupę znanych amerykańskiej opinii publicznej sceptyków klimatycznych, miał przedstawiać skutki zmian klimatu jako przesadzone lub wręcz korzystne.

Raport Departamentu Energii Donalda Trumpa został ogłoszony 29 lipca, równolegle z propozycjami rozluźnienia lub zniesienia regulacji związanych z emisją zanieczyszczeń przez przedsiębiorstwa wybranych branży. Dokument został skrytykowany przez część ekspertów za brak rzetelności naukowej, selektywne cytowanie badań oraz niewłaściwe ich interpretacje. Autorami byli John Christy i Roy Spencer z Uniwersytetu w Alabamie, były doradca energetyczny Steven E. Koonin, emerytowana profesorka Georgia Tech Judith Curry oraz ekonomista Ross McKitrick - wszyscy znani są z kontrowersyjnych poglądów na temat zmian klimatu.

Celem deregulacja gospodarki

Andrew Dessler, klimatolog z Texas A&M University, który był jednym z inicjatorów opracowania wspólnego stanowiska środowiska naukowego, porównał dokument do "kiepsko napisanego wpisu na blogu". Zaznaczył, że raport zawiera liczne błędy i przeinaczenia, a fakt, że został wydany przez amerykańską administrację, sprawia, że może mieć poważne konsekwencje. - To coś, co rząd mógłby wykorzystać jako podstawę do polityki, dlatego nie można tego pozostawić bez odpowiedzi - wskazał Andrew Dessler.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecieAdam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Naukowcy szczególnie krytykują bagatelizowanie przyspieszającego wzrostu poziomu mórz, błędne wnioski dotyczące wpływu emisji dwutlenku węgla na rolnictwo oraz dezawuowanie wiarygodności modeli klimatycznych. W podsumowaniu ich analizy czytamy, że raport "wykazuje problemy związane z fałszywym przedstawianiem i wybiórczym cytowaniem literatury naukowej, selektywnym doborem danych oraz błędnymi lub brakującymi statystykami".

Jak wskazuje Andrew Dessler, celem autorów raportu nie jest pokonanie przeciwnika w debacie naukowej - tej bowiem nie da się wygrać wobec twardych dowodów na antropogeniczne zmiany klimatu - lecz "wytworzenie wrażenia niepewności". - Wszystko, co próbują zrobić, to zamieszać, stworzyć wrażenie, że toczy się debata, a następnie administracja wykorzysta to do cofnięcia regulacji - wskazał naukowiec.

Ten mechanizm zauważa także Rebecca Neumann z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Jej zdaniem, gdy prosta negacja zmian klimatu staje się coraz mniej wiarygodna, sceptycy zmieniają taktykę. Teraz bagatelizują zagrożenia i próbują eksponować rzekome korzyści - skomentowała badaczka.

Głos zabrały także organizacje naukowe

Raport Departamentu Energii spotkał się nie tylko z reakcją wspomnianych 85 badaczy, ale również organizacji naukowych. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne wydało w ubiegłym tygodniu własne stanowisko, w którym wskazało na "fundamentalne błędy" raportu i ostrzegło przed jego nieuczciwym podejściem do literatury naukowej.

ZOBACZ TEŻ: Trybunał w Hadze wydał opinię, która może pomóc "uniknąć szkód zagrażających ludzkości"

Zwrócono uwagę, że dokument podkreśla wnioski marginalne i odstające od konsensusu, ignorując dowody najistotniejsze z punktu widzenia zdrowia publicznego i gospodarki. "Raport Departamentu Energii wybiórczo podkreśla niewielki zestaw niereprezentatywnych wyników badań, zwłaszcza tych, które mogą wydawać się korzystne przy powierzchownej analizie. Takie 'wybieranie najlepszych kawałków' pomija i wyklucza wyniki badań naukowych oraz może powszechnie być uznawane za szkodliwe" - czytamy w oświadczeniu Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Kontekst polityczny

Na raport Departamentu Energii powołała się podlegająca administracji Trumpa federalna Agencja Ochrony Środowiska, opowiadając się za uchyleniem "endangerment finding" - dokumentu, który od 2009 roku stanowi naukowe i prawne podstawy działań administracji USA w walce ze zmianami klimatu. Stanowi on przykładowo, że gazy cieplarniane stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Uchylenie tego orzeczenia mogłoby otworzyć drogę do wycofania się z wielu kluczowych regulacji dotyczących ochrony środowiska i ograniczeń emisji w sektorach takich jak transport czy energetyka.

Zmiany klimatu postępują. Widać to na przykładzie Szkocji
Zmiany klimatu postępują. Widać to na przykładzie SzkocjiSzymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Co więcej, sekretarz ds. energii Chris Wright, były prezes firmy zajmującej się szczelinowaniem hydraulicznym, już zasugerował, że autorzy budzącego kontrowersje raportu mogą przeanalizować opublikowane wcześniej ustalenia na poziomie krajowym dotyczące zmian klimatu. Sekretarz wyraził także zainteresowanie zorganizowaniem debat publicznej na temat klimatu.

Andrew Dessler podkreśla, że argumenty przytaczane w raporcie nie miałyby realnych szans uzyskać pozytywną recenzję naukową. - Wiedzą, że nie mają szans w świecie prawdziwej nauki, próbują pisać własne zasady gry i znaleźć miejsce, gdzie ich narracja może brzmieć jak równorzędna alternatywa - podsumował badacz.

Autorka/Autor:Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: CNN, The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KlimatDonald TrumpUSA
Pozostałe wiadomości

Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, jakie mogą zapanować w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alarmy w części kraju. Sprawdź szczegóły.

IMGW ostrzega część kraju

IMGW ostrzega część kraju

3 września 2025, 6:22
Aktualizacja: 3 września 2025, 12:24
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Lato 2025 było najcieplejszym w historii pomiarów Chin - przekazała w środę Chińska Administracja Meteorologiczna (CMA). Również inne kraje Azji Wschodniej doświadczyły ekstremalnie wysokiej temperatury.

Chiny pobiły niechlubny rekord

Chiny pobiły niechlubny rekord

3 września 2025, 15:21
Źródło:
PAP, AFP

Władze hiszpańskiej Teneryfy ogłosiły, że przeprowadzą największe w historii ćwiczenia na wypadek wybuchu wulkanu Teide znajdującego się na wyspie. W symulacji wezmą udział nie tylko mieszkańcy, lecz także naukowcy oraz służby. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce nieco ponad 100 lat temu.

"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert

"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert

3 września 2025, 12:20
Źródło:
CanarianWeekly, El Diario

Do Polski zmierza fala gwałtownych burz z opadami deszczu - ostrzegają synoptycy. Według prognoz może ona dotrzeć do naszego kraju już w piątek. Do tego czasu w kraju dominować będzie letnia i słoneczna aura. O szczegółach opowiadał Tomasz Wasilewski.

Niespokojny koniec tygodnia. "Ta pogoda jest nam pisana"

Niespokojny koniec tygodnia. "Ta pogoda jest nam pisana"

3 września 2025, 9:27
Źródło:
TVN24

Wtorkowy wieczór przyniósł burze z ulewami w części kraju. W województwie łódzkim wystąpiły lokalne podtopienia, a silny wiatr łamał gałęzie i zrywał dachy.

"To było megauderzenie. Nagle zacząłem widzieć latające płyty dachowe"

"To było megauderzenie. Nagle zacząłem widzieć latające płyty dachowe"

3 września 2025, 7:42
Źródło:
TVN24

Pogoda na dziś. Środa 3.09 w części kraju okaże się pochmurna i burzowa. Upał już nam nie grozi, chociaż temperatura nadal będzie dość wysoka.

Pogoda na dziś - środa, 03.09. Opady w części kraju, możliwe burze

Pogoda na dziś - środa, 03.09. Opady w części kraju, możliwe burze

3 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

W kolejnych dniach w Polsce prognozowane są burze. Najintensywniejszych wyładowań, niosących ze sobą zagrożenie z powodu ulew i gradu, można spodziewać się w piątek. Temperatura wciąż będzie letnia, choć w weekend nieco się ochłodzi.

Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą

Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą

2 września 2025, 15:08
Źródło:
tvnmeteo.pl

Młody niedźwiedź pojawił się na szlaku turystycznym w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i zaczął gonić przestraszonego turystę. W sieci pojawiło się nagranie incydentu. - To nie był atak - podkreślił w rozmowie z TVN24 Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach

Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach

2 września 2025, 12:04
Źródło:
TVN24

W środę asteroida 2025 QV5 o rozmiarach zbliżonych do autobusu przeleci obok Ziemi. Kosmiczny obiekt nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, ale amerykańska agencja kosmiczna NASA będzie prowadzić jego dokładne obserwacje.

Jest wielkości autobusu, w środę przeleci blisko Ziemi

Jest wielkości autobusu, w środę przeleci blisko Ziemi

2 września 2025, 20:43
Źródło:
Live Science, NASA

Rekordowe opady deszczu nawiedziły północną Japonię. W prefekturze Akita wylało kilka rzek, zalewając miejscowe pola ryżowe. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było

Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było

2 września 2025, 18:13
Źródło:
Reuters, NHK

W poniedziałek po południu w stolicę amerykańskiego stanu Arizona - Phoenix - uderzyła burza piaskowa. Atak żywiołu spowodował poważne zakłócenia w ruchu drogowym i lotniczym. Tysiące osób było bez prądu.

Burza piaskowa nawiedziła miasto

Burza piaskowa nawiedziła miasto

2 września 2025, 15:50
Źródło:
CNN, KTAR News 92.3 FM, ABC15

Do 1411 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie - przekazał rzecznik tamtejszego rządu. Ponad 3100 osób zostało rannych, a około 5400 domów uległo zniszczeniu. Wciąż trwa akcja ratunkowa, którą utrudnia brak zasobów i trudny teren. We wtorek ziemia ponownie się zatrzęsła.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs

2 września 2025, 13:53
Aktualizacja: 2 września 2025, 16:35
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

W ostatnich latach liczba lwów azjatyckich w Indiach znacznie wzrosła. Z jednej strony jest to sukces w odbudowie populacji podgatunku, który został niemal wytępiony przez człowieka, z drugiej - coraz częściej obserwuje się ataki tych zwierząt na ludzi. Rozwiązania problemu nie widać.

Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?

Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?

2 września 2025, 11:23
Źródło:
CNN

W nocy z poniedziałku na wtorek na polskim niebie widoczna była zorza polarna. Wiele osób skorzystało z dobrych warunków do obserwacji, w tym Reporterzy 24.

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

2 września 2025, 8:12
Źródło:
Kontakt24, Z głową w gwiazdach

Sudańscy rebelianci przekazali w poniedziałek, że w wiosce na zachodzie kraju doszło do osuwiska, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc osób. Zaapelowali o pomoc do ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

2 września 2025, 7:46
Źródło:
PAP, Reuters, Al Jazeera

Amerykański astronauta Don Pettit uchwycił na nagraniu mieniącą się nad Ziemią zorzę polarną. Niezwykłe zjawisko zarejestrował z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

1 września 2025, 20:48
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Tegoroczne lato "prawie na pewno" będzie najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja pogodowa Met Office. To sygnał postępującego globalnego ocieplenia.

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

1 września 2025, 21:49
Źródło:
PAP, The Guardian, Met Office

Pięć gatunków ptaków od 2026 roku będzie objętych całoroczną ochroną. Informacją tą podzielił się Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. "Udało się osiągnąć ważny kompromis" - napisał.

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

1 września 2025, 19:33
Źródło:
tvn24.pl

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Dlaczego jego skutki okazały się tak tragiczne? Zdaniem profesora Jerzego Żaby, sejsmologa z Uniwersytetu Śląskiego, wpłynęło na to kilka czynników.

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

1 września 2025, 17:46
Źródło:
PAP

Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie pochłonęło życie ponad 800 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Akcję ratunkową utrudnia niedostępność wielu dotkniętych obszarów. W rozmowach z mediami świadkowie katastrofy zrelacjonowali swoje przeżycia.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

1 września 2025, 12:51
Źródło:
Al Jazeera, Associated Press, BBC

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi i dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca.

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

1 września 2025, 16:07
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę przez Houston w Teksasie przeszły silne burze, które wyrządziły wiele szkód na drogach i zakłóciły ruch lotniczy. Woda wlała się również do niektórych mieszkań.

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

1 września 2025, 14:51
Źródło:
ENEX, KHOU11, FOX 26 Houston

Do połowy września w Polsce ma panować późne lato - według niektórych prognoz temperatura może wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Tomasz Wasilewski odpoczywa na urlopie, dlatego tym razem w modele meteorologiczne zajrzała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

31 sierpnia 2025, 12:29
Źródło:
tvnmeteo.pl

1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, a wraz z nią sezon burz na północnym Atlantyku. Z tej okazji państwowe agencje pogodowe Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niderlandów ogłosiły, jakie imiona nadadzą burzom.

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

1 września 2025, 11:51
Źródło:
bbc.com

Susza w Polsce nie ustępuje. Pod koniec ubiegłego tygodnia trudna sytuacja panowała w małopolskiej gminie Żegocina. Przestały tam działać pompy w stacjach uzdatniania wody, władze zwołały sztab kryzysowy.

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

1 września 2025, 12:18
Źródło:
TVN24

Susza doskwiera mieszkańcom miasta Gangneung w Korei Południowej. Poziom wody w tamtejszym zbiorniku osiągnął w weekend rekordowo niski poziom. Prezydent kraju ogłosił stan klęski żywiołowej.

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

1 września 2025, 9:46
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl