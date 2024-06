W środę temperatura na Krecie i Rodos przekroczyła 40 stopni Celsjusza. W Gortynie, która położona jest w jednostce regionalnej Heraklion na Krecie, termometry pokazały 41,5 st. C. Po południu w Atenach termometry pokazały 34 st. C. Władze apelują do mieszkańców i turystów o picie dużych ilości wody i unikanie przebywania na zewnątrz w najgorętszej porze dnia. To najcieplejszy pierwszy tydzień czerwca w Grecji w historii pomiarów. Poprzedni rekord dla tego okresu padł w 2019 roku. Fala upałów, którą media określiły jako "dramatyczną", zaczęła narastać w poniedziałek.