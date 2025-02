Tłumy na plażach w nocy. W ciągu dnia panuje ekstremalny upał

Fala gorąca zalała także południowo-wschodni stan Rio Grande do Sul, gdzie 4 lutego padł historyczny rekord. We wtorek w mieście Quarai odnotowano 43,8 st. C - najwyższą temperaturę od momentu zbierania danych. Upał zmusił mieszkańców i turystów do poszukiwania nowych sposobów na ochłodzenie się.