Gaemi szaleje na Tajwanie. Zatonął statek towarowy

Służby ratunkowe otrzymały sygnał o problemach statku towarowego Fu-shun ok. godz. 5.45 czasu lokalnego (godz. 23.45 w Polsce), który znajdował się ok. 35 km od wybrzeża portu w Kaohsiungu na południu kraju. Statek miał zatonąć niecałą godzinę później. Dziewięciu członków jego załogi, obywateli Birmy, uznano za zaginionych. Na miejsce wypadku skierowano inny statek towarowy. Ratownicy dotrą tam, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. W sumie - według tajwańskich służb - w okolicach wyspy utknęły co najmniej cztery inne zagraniczne statki towarowe.