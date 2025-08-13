Tajfun sparaliżował kraj. Odwołano setki lotów

13 sierpnia 2025, 14:43
Źródło:
Reuters, apnews.com
Tajfun Podul uderzył we wschodnie wybrzeże Tajwanu
Tajfun Podul uderzył we wschodnie wybrzeże TajwanuReuters/min0ll7/Instagram
wideo 2/3
Tajfun Podul uderzył we wschodnie wybrzeże TajwanuReuters/min0ll7/Instagram

We środę w Tajwan uderzył tajfun Podul, przynosząc ze sobą wiatr o prędkości niemal 200 kilometrów na godzinę. Władze zamknęły szkoły i urzędy, odwołano także setki lotów. W następnych godzinach żywioł ma dotrzeć do Chin.

PogodaDługoterminowaWeekend

Jak podała tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna, koło godziny 13 czasu lokalnego tajfun Podul uderzył w ląd w mieście Taitung na południowo-wschodnim wybrzeżu. Prędkość wiatru sięgała 191 kilometrów na godzinę. Tajfun przeszedł przed południowy kraniec wyspy, poruszając się z prędkością około 36 kilometrów na godzinę, by trzy godziny później opuścić ląd nad Cieśniną Tajwańską. W kolejnych godzinach ma dotrzeć do chińskiej prowincji Fujian.

Zawieszona praca i zajęcia szkolne

W związku ze zbliżającym się tajfunem dziewięć miast i powiatów, w tym kilkumilionowe miasta Kaohsiung i Tainan, ogłosiło zawieszenie pracy i zajęć szkolnych we środę. Ponadto władze ewakuowały ponad 5,5 tysiąca mieszkańców, w tym tych, których domy zostały uszkodzone przez lipcowy tajfun Wipha. Rząd poinformował, że jedna osoba uznawana jest za zaginioną, a 33 odniosły obrażenia.

W stolicy kraju, Tajpej, wiał porywisty wiatr, ale nie wyrządził szkód. Minister transportu przekazał, że zarówno w stolicy, jak i innych miastach odwołano wszystkie krajowe i międzynarodowe loty - łącznie ponad 400. Główne linie lotnicze Tajwanu poinformowały, że odwołały głównie połączenia z Kaohsiungu, a także niektóre loty z głównego międzynarodowe lotniska Taoyuan w pobliżu Tajpej.

Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opadyReuters/@min0ll7/Instagram

Tajfun przyniesie silny deszcz

Centralna Administracja Meteorologiczna przekazała, że w związku z tajfunem w ciągu najbliższych kilku dni w południowych regionach górskich Tajwanu prognozowane są opady deszczy rzędu 600 litrów na metr kwadratowy. W tym miesiącu padało już mocno w niektórych południowych regionach wyspy - w ciągu tygodnia opady przekroczyły średnią roczną sumę i spowodowały rozległe osuwiska i powodzie, które zabiły cztery osoby.

Autorka/Autor:kp

Źródło: Reuters, apnews.com

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/@min0ll7/Instagram

TajwanHuragany, tajfuny, cyklony
Pozostałe wiadomości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W najbliższych dniach termometry pokażą wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. W większości kraju obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy.

Fala gorąca wlewa się do Polski. 15 województw z alarmami

Fala gorąca wlewa się do Polski. 15 województw z alarmami

13 sierpnia 2025, 6:15
Aktualizacja: 13 sierpnia 2025, 13:40
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

W kolejnych dniach aura zdominowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia Julia, co wiąże się ze słoneczną i upalną pogodą niemal w całym kraju. W weekend nastąpi zwrot w pogodzie.

Skwar rozlewa się nad Polską. Na horyzoncie zwrot w pogodzie

Skwar rozlewa się nad Polską. Na horyzoncie zwrot w pogodzie

13 sierpnia 2025, 15:56
Źródło:
tvnmeteo.pl

W najbliższych dniach doświadczymy największych w tym roku upałów - już dziś w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, później termometry mogą pokazać ponad 35 st. C. Takie warunki są niebezpiecznie dla zdrowia. Jak możemy się przed nimi chronić?

To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

13 sierpnia 2025, 12:02
Źródło:
RCB, TVN24

Trwa walka z pożarami w Grecji. Ogień pojawił się zarówno na kontynencie, jak i na turystycznych wyspach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania z Zakynthos, pokazujące szalejący ogień i chmury dymu.

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

12 sierpnia 2025, 10:19
Aktualizacja: 13 sierpnia 2025, 13:49
Aktualizacja:
Źródło:
protothema.gr, ekathimerini.com, Kontakt24, Reuters

Wiele europejskich krajów zmaga się z pożarami. Strażacy walczą z żywiołem między innymi w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Serbii i Czarnogórze. Ich pracę utrudniają wysokie temperatury, susza i silny wiatr.

Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach

Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach

13 sierpnia 2025, 8:21
Źródło:
PAP, Reuters, Kontakt24

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov

Pogoda na dziś. Środa 13.08 w niektórych regionach okaże się upalna - lokalnie termometry mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia nie powinno padać, a wiatr będzie słaby.

Pogoda na dziś - środa, 13.08. Na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza

Pogoda na dziś - środa, 13.08. Na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza

13 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

W nocy z wtorku na środę przypadło maksimum roju Perseidów - na niebie mogliśmy oglądać niezwykły spektakl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia meteorów mknących nad naszymi głowami.

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

13 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

12 sierpnia 2025, 19:50
Źródło:
Hello Mierzeja, Fokarium UG

Ponad 40 stopni Celsjusza pokazały we wtorek termometry na południu Francji. W kilku miejscach padły tam historyczne rekordy ciepła. Upał doskwiera także w pozostałych regionach kraju. W większości z 96 departamentów obowiązują czerwone i pomarańczowe alarmy przed wysokimi temperaturami.

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

12 sierpnia 2025, 17:19
Źródło:
France24, PAP

Do Polski zbliża się fala upałów. Według prognoz od środy termometry w części kraju mogą pokazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Takie warunki to obciążenie i wyzwanie dla naszego organizmu. Eksperci zaznaczają, że w tym czasie warto dywersyfikować źródła płynów.

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

12 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
PAP

Grupa naukowców, pracująca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, odkryła ciało zaginionego w 1959 roku brytyjskiego badacza. Analiza DNA wykazała, że to Dennis "Tink" Bell, który zaginął w wieku 25 lat podczas ekspedycji na Antarktydzie. Oprócz ludzkich szczątków znaleziono także różne przedmioty, w tym zegarek, radio oraz fajkę.

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

12 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
BBC, PAP, Arctowski Polish Antarctic Station

Amerykańscy meteorolodzy z uwagą przyglądają się tropikalnej burzy Erin, która uformowała się nad wschodnimi regionami Oceanu Atlantyckiego. Zdaniem ekspertów żywioł w najbliższych dniach wzmocni się i może stać się pierwszym huraganem w tym sezonie atlantyckim. Żywioł pod koniec tygodnia ma dotrzeć nad Karaiby.

To może być pierwszy huragan w tym roku

To może być pierwszy huragan w tym roku

12 sierpnia 2025, 13:51
Źródło:
CNN

Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

12 sierpnia 2025, 11:19
Źródło:
Reuters, Queen City News

W Hiszpanii trwa walka z pożarami. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w podmadryckiej miejscowości Tres Cantos.

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

12 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
Reuters, PAP

Temperatura mórz u wybrzeży Wielkiej Brytanii jest rekordowo wysoka. W wodach pojawiły się nowe gatunki - ośmiornice, tuńczyki i meduzy. Bryce Stewart, naukowiec z Marine Biological Association w Plymouth uważa, że ekosystem jest w fazie zmian.

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

12 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
PAP, BBC

W poniedziałek strażacy walczą z pożarem roślinności na wybrzeżu Chorwacji. Ogień pojawił się w pobliżu miejscowości turystycznych. Z pożarami zmagają się także inne kraje na Bałkanach.

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

11 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
Reuters

W niedzielną noc miasto Meksyk nawiedziła potężna burza. Deszcz zalał między innymi międzynarodowy port lotniczy, który został wyłączony z użytku na kilka godzin. Część lotów została przekierowana na inne lotniska.

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

11 sierpnia 2025, 21:32
Źródło:
Reuters, milenio.com

Z powodu upałów w Iraku doszło do poważnej awarii sieci energetycznej. Dotknęła ona między innymi prowincję, do której z powodu uroczystości religijnych ściągają miliony pielgrzymów. Główny producent energii w kraju zaczął stopniowo przywracać dostęp do prądu.

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

11 sierpnia 2025, 18:42
Źródło:
PAP, Reuters

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

11 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
PAP, ansa.it

W północno-zachodniej hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon wybuchło kilkanaście pożarów lasów. W niedzielę pojawiły się ogniste wiry, które utrudniły walkę z żywiołem. Władze ewakuowały setki mieszkańców.

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

11 sierpnia 2025, 7:50
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 15:40
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, El Pais

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

11 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
Reuters, BBC, The Guardian

Południową Japonię nawiedziły ulewne deszcze. W wyniku opadów doszło do powodzi i osunięć ziemi. Z powodu gwałtownej aury na wyspie Kiusiu zawieszono kursowanie pociągów.

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

11 sierpnia 2025, 13:26
Źródło:
Reuters, NHK, The Japan Times

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

10 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Francja przygotowuje się na apogeum trwającej fali upałów. W poniedziałek w części kraju termometry pokażą ponad 40 stopni Celsjusza. 41 departamentów zostało objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami przed skwarem.

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

11 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę zachodnią Turcję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lokalne media podały, że wstrząsy były odczuwalne w wielu prowincjach, a także w Stambule.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

10 sierpnia 2025, 19:28
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 11:15
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, CNN Turk, PAP, BBC