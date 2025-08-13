Tajfun sparaliżował kraj. Odwołano setki lotów

We środę w Tajwan uderzył tajfun Podul, przynosząc ze sobą wiatr o prędkości niemal 200 kilometrów na godzinę. Władze zamknęły szkoły i urzędy, odwołano także setki lotów. W następnych godzinach żywioł ma dotrzeć do Chin.

Jak podała tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna, koło godziny 13 czasu lokalnego tajfun Podul uderzył w ląd w mieście Taitung na południowo-wschodnim wybrzeżu. Prędkość wiatru sięgała 191 kilometrów na godzinę. Tajfun przeszedł przed południowy kraniec wyspy, poruszając się z prędkością około 36 kilometrów na godzinę, by trzy godziny później opuścić ląd nad Cieśniną Tajwańską. W kolejnych godzinach ma dotrzeć do chińskiej prowincji Fujian.

Zawieszona praca i zajęcia szkolne

W związku ze zbliżającym się tajfunem dziewięć miast i powiatów, w tym kilkumilionowe miasta Kaohsiung i Tainan, ogłosiło zawieszenie pracy i zajęć szkolnych we środę. Ponadto władze ewakuowały ponad 5,5 tysiąca mieszkańców, w tym tych, których domy zostały uszkodzone przez lipcowy tajfun Wipha. Rząd poinformował, że jedna osoba uznawana jest za zaginioną, a 33 odniosły obrażenia.

W stolicy kraju, Tajpej, wiał porywisty wiatr, ale nie wyrządził szkód. Minister transportu przekazał, że zarówno w stolicy, jak i innych miastach odwołano wszystkie krajowe i międzynarodowe loty - łącznie ponad 400. Główne linie lotnicze Tajwanu poinformowały, że odwołały głównie połączenia z Kaohsiungu, a także niektóre loty z głównego międzynarodowe lotniska Taoyuan w pobliżu Tajpej.

Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady Reuters/@min0ll7/Instagram

Tajfun przyniesie silny deszcz

Centralna Administracja Meteorologiczna przekazała, że w związku z tajfunem w ciągu najbliższych kilku dni w południowych regionach górskich Tajwanu prognozowane są opady deszczy rzędu 600 litrów na metr kwadratowy. W tym miesiącu padało już mocno w niektórych południowych regionach wyspy - w ciągu tygodnia opady przekroczyły średnią roczną sumę i spowodowały rozległe osuwiska i powodzie, które zabiły cztery osoby.

Autorka/Autor:kp

Źródło: Reuters, apnews.com